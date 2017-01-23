Жительница Чесменского района, справившая 100-летний юбилей, получила привет от Путина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница села Тарутино (Чесменский район, Челябинская область) отметила 100-летний юбилей – день рождения отмечали всем селом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Праздник состоялся в местной школе. Ксению Бирючинскую (в селе ее привыкли называть Аксиньей Васильевной) приехали поздравить глава района Сергей Давыдов, председатель районного Собрания депутатов Ольга Янина и начальник управления соцзащиты Марина Баранова.

Глава района передал Ксении Васильевне поздравления от президента РФ, которые получают все ветераны, достигшие возраста 90 и более лет. Виновнице торжества вручили подарки – букет цветов и теплое одеяло.

Долгожительница всю жизнь работала в колхозе «Победа Октября» дояркой. Воспитала четверых детей. Сейчас пожилая женщина живет вместе с дочерью.

По данным комитета по делам ЗАГС, жительница Тарутино Ксения Бирючинская является одним из 148 долгожителей Челябинской области. Примечательно, что основную часть из этого списка составляют женщины.