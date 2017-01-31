Жительница Карабаша вышла замуж за азиата из-за 10 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карабаше (Челябинская область) обнаружили очередную фиктивную семью – местная жительница вышла замуж за уроженца Таджикистана из-за 10 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Сообщается, что 22-летний гость приехал в Челябинскую область в октябре 2016 года. Он договорился с 29-летней местной жительницей расписаться, чтобы он смог получить разрешение на временное проживание в стране, а потом и российское гражданство. За манипуляцию в ЗАГСе иностранец заплатил уже состоявшейся жене 10 тыс. рублей.

«Намерений создавать семью ни у одного из лиц, вступивших в данный брак, не было. Следовательно, брак является фиктивным. Между тем, несоблюдение действующего законодательства РФ со стороны иностранных граждан может повлечь нарушение основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Поэтому наличие таких фактов, как фиктивность брачных отношений с целью получения каких-либо преимуществ и льгот, нарушает интересы государства», – напомнили в надзорном органе.

Прокурор года направил в суд исковое заявление о признании данного брака недействительным.