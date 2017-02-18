Жительница Челябинской области прописала в квартире более 70 мигрантов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские правоохранители выявили очередную «резиновую квартиру» – в этот раз «гостеприимной» хозяйкой для более чем 70 мигрантов стала жительница Сосновского района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полицейского Главка Челябинской области.

Так, в ходе рейда по квартирам, где на миграционном учете стоят иностранные граждане, полицейские вышли на странный адрес. По бумагам здесь прописаны и живут 74 иностранных гражданина. А по факту женщина просто-напросто организовала себе дополнительный заработок.

Ее действия подпадают под статью 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Собственнице грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей, лишение свободы на срок до трех лет.