Жители Снежинска переплатили за воду 8 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура и суд Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) заставили коммунальщиков пересчитать ОДН за воду для 30 тыс. человек – собственники квартир переплатили управляющей компании ОАО «Сервис» почти 8 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального надзорного ведомства Наталью Мамаеву.

В ходе проверки установлено, что более чем в 250 многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета холодного и горячего водоснабжения, с июня 2013 по декабрь 2014 года ОАО «Сервис» начисляло плату за общедомовое потребление воды в отсутствие норматива, утвержденного Единым тарифным органом, и в отсутствие принятого общим собранием собственников домов решения о распределении объема коммунальной услуги при его превышении.

«Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному, горячему водоснабжению на ОДН на территории Челябинской области были утверждены Единым тарифным органом только 23 декабря 2014 и введены в действие с 1 января 2015 года. Таким образом, оснований для начисления собственникам МКД платы за общедомовое потребление воды в этот период у УК не было», – уточнила Мамаева.

Суд удовлетворил требование прокурор пересчитать незаконную оплату. Решение суда исполнено, произведен перерасчет в интересах свыше 30 тыс. жителей Снежинска на общую сумму около 7,9 млн рублей.