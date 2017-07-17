Жители Коркино нелегально вселились в квартиру психбольного

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Коркино (Челябинская область) двое местных жителей незаконно вселились в квартиру психбольного – выгнать их удалось только после решения суда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отметим, что проверка был проведена по обращению директора Саткинского психоневрологического интерната. Установлено, что в учреждении находится недееспособный гражданин 1993 года рождения, которому принадлежит половина квартиры в Коркино, куда незаконно вселились двое граждан, не являющиеся членами его семьи.

«Данные лица в квартире не зарегистрированы, документов, подтверждающих право собственности, и иных правоустанавливающих документов на данное жилое помещение у них не имеется. Согласие на их проживание законный представитель недееспособного не давал, договоров гражданско-правового характера о найме жилого помещения между собственником квартиры и фактически проживающими в ней лицами не заключалось, – отметили в прокуратуре.

Прокурор через суд потребовала выселить граждан, нелегально проживающих в данной квартире. Исковые требования удовлетворены.