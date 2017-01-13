18+ Жители Чесмы, 40 минут резавшие умиравшего собутыльника, предстанут перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое жителей Чесмы (Челябинская область) ответят в суде за убийство, совершенное с особой жестокостью, – мужчины около 40 минут резали своего собутыльника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кровавая расправа случилась в марте 2016 года в квартире одного из жителей Чесмы. Поздно вечером к мужчине заявились незваные гости с бутылкой спирта. Пускать их к себе он не хотел, так как не планировал пировать, однако приятели проявили настойчивость. Впихнув хозяина в квартиру, они зашли и расположились на кухне. Мужчине ничего не оставалось делать, как присоединиться к собутыльникам.

Один из гостей ранее отбывал наказание в колонии вместе с хозяином жилища и стал упрекать его за сотрудничество с администрацией исправительного учреждения. Словесная перепалка переросла в драку. В итоге оба посетителя набросились на мужчину и стали наносить ему удары руками и ногами. Войдя в раж, они вооружились ножом.

«Мужчины нанесли потерпевшему множественные колото-резаные ранения. Убийство происходило с особой жестокостью и продолжалось около 40 минут. Потерпевший получил травмы головы, тела и конечностей, прежде чем скончался. Две девушки, присутствовавшие в квартире, испугались и убежали», – рассказал замруководителя СО по Троицку СУ СКР по региону Денис Винокуров.

После содеянного злоумышленники считали, что их собутыльник еще жив и вызвали ему скорую помощь, однако прибывшие на место медики нашли лишь окровавленный труп. Убийцы были задержаны на месте сотрудниками полиции. Следователи собрали достаточно доказательств их причастности к преступлению.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двоих жителей Чесменского района по части 2 статьи 139 УК РФ – "Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия"), пунктам "д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ – "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью". Оба злоумышленника признали свою вину в полном объеме», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

В настоящее время уголовное дело передано в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ольга Плеханова