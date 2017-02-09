Жителей Чесмы отправили в тюрьму почти на 40 лет за убийство знакомого

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителей Чесмы (Челябинская область) отправили в тюрьму за убийство знакомого – преступники ворвались в дом потерпевшего, избили его и зарезали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Вечером 10 марта 2016 года пьяные Дмитрий Зайцев и Александр Чалышев проникли в квартиру своего знакомого, с которым были в плохих отношениях. Зайцев стал избивать потерпевшего, а Чалышев, поняв, что приятель собирается убить жертву, присоединился к истязанию. Далее преступники нанесли потерпевшему множество ножевых ранений и ампутировали некоторые части тела. Мужчина скончался.

Челябинский областной суд признал Дмитрия Зайцева 1988 года рождения и Александра Чалышева 1987 года рождения виновными по части 2 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия), по пунктам «д, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц).

Зайцева приговорили к 18 годам 7 месяцам колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 тыс. рублей, Чалышеву дали 20 лет колонии особого режима. Также каждому назначено ограничение свободы на год и шесть месяцев каждому. Кроме того, суд взыскал в пользу матери убитого моральный вред в размере 1 млн рублей в равных долях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.