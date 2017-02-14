СКАНДАЛ. Жителей Бердяуша заставляют снести собственный дом и остаться жить на улице

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителей Бердяуша (Саткинский район, Челябинская область) заставляют снести собственный дом и остаться жить на улице – местные власти отказываются переселить граждан из аварийного помещения, при этом заявляют, что права находиться в здании с износом 90% у них тоже нет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказывают в Антикоррупционном народном фронте «Горный Урал», в декабре 2013 года дом 3 по улице Строителей в поселке Бердяуш признали аварийным. Согласно документам, его износ уже четыре года назад составлял 90%, фундамент отсутствует, стены все в трещинах и расходятся, окна просели, а входная дверь перекошена.

«Очевидно, что жить в таком доме опасно, что, собственно, было признано постановлением местной администрации. Дом был поставлен в очередь на расселение. С тех пор в Саткинском районе построили немало нового жилья для переселенцев, но жители дома 3 по улице Строителей продолжают ждать своей очереди», – отметили в АНФ «Горный Урал».

Жители начали жаловаться в различные инстанции, и глава района дал официальный ответ, что жилья нет. Тогда жители дома подали в суд, однако процесс затягивается ответчиком, уточняют в АНФ.

Между тем, жильцы аварийного дома получили требование поселковой администрации о его сносе – жить в таком здании, по словам чиновников, запрещено законом, и именно собственники обязаны его снести или капитально отремонтировать. В противном случае чиновники обещают исполнить требование закона самостоятельно, а участок под домом забрать в собственность муниципалитета. Срок жителям тоже установлен – декабрь 2017 года.

«Ситуация патовая – новое жилье не предоставляют, а в старом жить не положено по закону, да и опасно. Отремонтировать дом с износом в 90% тоже невозможно. Если выполнить требования администрации и снести самим – можно никогда жилье не получить. Если не выполнить – можно в декабре этого года остаться на улице», – комментируют в АНФ «Горный Урал».

Фото АНФ «Горный Урал»