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Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 11:45

Житель Сосновского района спрятался в диване, не желая платить алименты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сосновском районе (Челябинская область) должник по алиментам спрятался от приставов в диване – найти его помог участковый, который знал о тайнике, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Исполнительное производство в отношении должника началось в феврале 2016 года. Судебным приставам удалось списать с его счета всего 23 рубля, самостоятельно папа перечислил сыну за полтора года 2 тыс. рублей.

«Мужчина входит в ту категорию граждан, которые живут одним днем – ни своего жилья, ни имущества, ни работы. Из хобби – алкоголь», – отметили в ведомстве.

В феврале 2017 года его привлекли по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста, однако платить мужчина не начал. Трижды судебные приставы пытались доставить его в структурное подразделение, но каждый раз сожительница заявляла, что его нет дома. При осмотре квартиры найти его также не удавалось. Судебным приставам помог участковый, который посоветовал приставам обратить внимание на постельный отсек дивана, откуда он однажды извлекал своего «клиента». После этого приставы снова навестили квартиру должника и попросили его сожительницу выдвинуть постельный ящик.

«Женщина долго отнекивалась, ссылаясь на не совсем свежий вид содержимого отсека, но, в конце концов, подчинилась требованию судебных приставов, которым открылась шокирующаяся картина: в небольшом пространстве ящика для белья в позе эмбриона застыл взрослый, неслабого вида мужчина. Щурясь от яркого света, он сразу не смог осознать, что его "забашили", но выйти из убежища все-таки пришлось», – рассказали в УФССП.

На мужчину и сожительницу составили протоколы по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). Им придется заплатить штраф до 1,5 тыс. рублей.

Также должник стал фигурантом уголовного дела по статье 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Задолженность отца перед своим ребенком составляет 164 тыс. рублей.

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Теги: алименты, должник, судебные приставы, новости сосновского района
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