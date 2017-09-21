Житель Пласта собрал 3D-принтер и электровелосипед

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Слесарь из Пласта (Челябинская область) Артур Князев собрал 3D-принтер и электровелосипед, – для этого 26-летний изобретатель читал форумы и смотрел видео в интернете, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Принтер собрал ради интереса. Хотелось проверить свои силы: смогу собрать своими руками такую штуку или нет. Смог. Принтер дает возможность сделать уникальную вещь, которой не будет больше ни у кого», – рассказал Артур Князев газете «Знамя Октября».

Детали для устройства изобретатель заказал на одном из китайских сайтов. Сборка заняла не больше месяца – на настройку ушло куда больше времени. На создание устройства пластовчанин потратил 12 тыс. рублей. Теперь он печатает брелоки, свистки и фигурки. Артур Князев планирует доработать свое изобретение, заменив самодельные детали печатными.

Добавим, что в августе находчивый южноуралец собрал электровелосипед, что вызвало ажиотаж среди горожан. Сейчас он дорабатывает новую модель этого транспорта, добавляя детали к обычному двухколесному средству передвижения. Вскоре мастер-на-все-руки собирается собрать квадрокоптер.