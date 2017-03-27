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Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 12:27

Житель Озерска предстанет перед судом за мошенничество с квартирой сироты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Озерска (ЗАТО, Челябинская область) предстанет перед судом за хищение квартиры у сироты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Как следует из сообщения, 18-летний бывший воспитанник детского дома решил продать свою двухкомнатную квартиру в Озерске и переехать в Челябинск. Его 30-летний знакомый, воспользовавшись юридической неграмотностью сироты, рассказал, что якобы по закону он не может совершать сделки с недвижимостью, пока не исполнится 21 год, и предложил свои услуги.

«Введенный в заблуждение юноша, доверяя знакомому, оформил нотариальную доверенность, уполномочив его продать квартиру. Сделка состоялась в декабре 2016 года – покупатели передали мужчине 1,4 млн рублей, из которых 200 тыс. он отдал сироте, пояснив, что это задаток, а оставшаяся сумма поступит на расчетный счет», – сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Из полученных 200 тыс. рублей сирота отдал знакомому половину в качестве оплаты услуг по продаже квартиры. На похищенные денежные средства – 1,2 млн – тот, в частности, купил себе автомобиль Mitsubishi.

Когда деньги так и не поступили на расчетный счет воспитанника детдома, он обратился в полицию. В отношении мужчины было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму 1,2 млн рулей, в обеспечение которого на машину и денежные средства обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

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Теги: мошенничество, новости озерска, жилье для сирот
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