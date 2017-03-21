Житель Кыштыма «проспонсировал» девушку, а потом выяснил, что она мужчина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме 22-летний мужчина стал жертвой афериста – пострадавший «проспонсировал» девушку из соцсети, после чего выяснил, что она мужчина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Девять месяцев назад парень наткнулся в социальной сети «ВКонтакте» на страницу симпатичной девушки. Завязалась беседа, южноуралец пригласил иногороднюю красавицу приехать к нему в гости. Та согласилась, но призналась, что денег на дорогу у нее нет. Ничего не заподозривший мужчина тут же перевел ей 500 рублей. Однако подруга по переписке в Кыштыме так и не появилась, хотя строчить сообщения молодому человеку не перестала.

И все бы ничего, но спустя полгода в электронных посланиях девушки стали проскакивать странные словечки. Подруга по переписке начала говорить о себе в мужском роде. Молодой человек напрямую спросил, а не мужчина ли его визави, и получил положительный ответ.

Но даже после раскрывшегося обмана житель Кыштыме не порвал интернет-связи со своим собеседником. Более того, он еще не раз переводил незнакомцу деньги, так как тот якобы попал в трудную жизненную ситуацию.

Как рассказал журналистам местной газеты «Кыштымский рабочий» начальник следственного отдела городской полиции Владимир Щелгачев, в общей сложности кыштымец перевел своему виртуальному другу 32 тыс. рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личность выдумщика. Уголовное дело по данному факту вряд ли возбудят – деньги молодой человек перевел без принуждения и по собственному желанию. Попытаться вернуть их можно только в гражданском порядке через суд.