Житель Копейска стал чемпионом Европы по велоспорту
Спортивная копилка Челябинской области пополнилась очередной медалью – житель Копейска Дмитрий Мухомедьяров стал чемпионом Европы по велоспорту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Состязания проходят в Португалии. Южноуралец проявил себя в командной гонке преследования на четыре километра в составе сборной команды России.
Воспитанник СШОР № 2 Копейска выполнил норматив мастера спорта международного класса. В финальном заезде сборная команда России выиграла у сборной Великобритании.
Фото пресс-службы администрации Копейска