Житель Еманжелинска осужден за сбыт контрафактного алкоголя

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еманжелинске (Челябинская область) вынесен приговор местному жителю, который попался на торговле алкоголем с поддельными акцизными марками, – из оборота изъято более 2,5 тыс. бутылок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мужчина 1975 года рождения торговал «паленкой» около полугода – с января по июль 2016 года.

«Преследуя корыстную цель обогащения за счет сбыта немаркированной алкогольной продукции, он приискал денежные средства в сумме, необходимой для ее закупа, и выделил под хранение свой гараж. Во исполнение своего преступного умысла мужчина оптом закупил у не установленного следствием лица различный алкоголь, содержащий федеральные специальные марки, изготовленные не производством ФГУП "Гознак"», – рассказали в Еманжелинском горсуде.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия данная продукция была изъята и оценена в 529 тыс. 551 рубль.

В отношении торговца было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере). С обвинением в совершении указанного преступления мужчина согласился, ходатайствовал о рассмотрении в особом порядке.

Отягчающим наказание фактором стал рецидив преступлений, добавили в суде.

Подсудимому назначено наказание виде лишения свободы на 1,5 года условно (с испытательным сроком в два года с возложением дополнительных обязанностей) и штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.