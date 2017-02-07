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Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 17:43

Житель ЧМЗ устроил конопляную «оранжерею» в погребе гаража


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Металлургическом районе Челябинска нашли очередную теплицу с кустами конопли – «оранжерея» базировалась в погребе частного гаража, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что оборудованием теплицы и уходом за растениями занимался ранее судимый 41-летний мужчина. Правоохранители изъяли у него шесть кустов конопли, масса которых в высушенном виде составила около 1 килограмма, а также 30 граммов приготовленного для потребления наркотического средства – соцветий конопли (марихуаны).

По факту незаконного оборота наркотиков в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит реальный срок до 10 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Теги: конопля, чмз, борьба с наркотиками, новости челябинска, металлургический район
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