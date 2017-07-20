Жертва ДТП в Магнитогорске отсудила 600 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предприятие в Магнитогорске (Челябинская область) заплатит 600 тыс. рублей за водителя, сбившего на «зебре» женщину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации консультанта Ленинского райсуда Ольги Шабур, пострадавшая заявила иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. «ДТП произошло в мае 2015 года на проспекте Ленина в Магнитогорске. Мужчина, управляя грузовым фургоном, совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу. Женщине 1971 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении.

Пострадавшая перенесла множество продолжительных и сложных операций, которые и в дальнейшем будут причинять ей страдания, уже привели к изменению образа жизни, в частности, пришлось переустроить квартиру.

«С учетом требований разумности и справедливости, а также возможности исполнения решения, суд пришел к выводу, что 600 тыс. рублей в достаточной мере компенсируют страдания истца», – уточнила консультант.

Как следовало из материалов дела, в момент ДТП водитель направлялся для выполнения производственного задания и состоял в трудовых отношениях с местной фирмой. В силу положений части 1 статьи 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении должностных обязанностей. Поэтому указанную сумму обязано выплатить предприятие. Сам виновник аварии ранее был осужден к полутора годам условного лишения свободы.

Добавим, что апелляционным определением Челябинского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменения.