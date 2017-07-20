Чт, 20.07.2017, 16:29 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 14:46

Жертва ДТП в Магнитогорске отсудила 600 тыс. рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предприятие в Магнитогорске (Челябинская область) заплатит 600 тыс. рублей за водителя, сбившего на «зебре» женщину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации консультанта Ленинского райсуда Ольги Шабур, пострадавшая заявила иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. «ДТП произошло в мае 2015 года на проспекте Ленина в Магнитогорске. Мужчина, управляя грузовым фургоном, совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу. Женщине 1971 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении.

Пострадавшая перенесла множество продолжительных и сложных операций, которые и в дальнейшем будут причинять ей страдания, уже привели к изменению образа жизни, в частности, пришлось переустроить квартиру.

«С учетом требований разумности и справедливости, а также возможности исполнения решения, суд пришел к выводу, что 600 тыс. рублей в достаточной мере компенсируют страдания истца», – уточнила консультант.

Как следовало из материалов дела, в момент ДТП водитель направлялся для выполнения производственного задания и состоял в трудовых отношениях с местной фирмой. В силу положений части 1 статьи 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении должностных обязанностей. Поэтому указанную сумму обязано выплатить предприятие. Сам виновник аварии ранее был осужден к полутора годам условного лишения свободы.

Добавим, что апелляционным определением Челябинского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменения.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: дтп на зебре, новости магнитогорска, моральный вред
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 602
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 15:59
Опасный для здоровья смог 21 июля возможен в 5 городах Челябинской области
сегодня, 15:32
Житель Миасса предстанет перед судом за крупную партию «соли»
сегодня, 15:15
В центре Челябинска обнаружили фекальный сток в реку Миасс
сегодня, 14:20
Ансамбль танца «Урал» станет послом культуры на ЭКСПО-2017
сегодня, 14:08
Житель Копейска стал чемпионом Европы по велоспорту
сегодня, 14:04
ВНИМАНИЕ. «Энергосбыт, разве так можно!» – в Челябинске появился новый вид SMS-мошенничества
сегодня, 13:41
Кыштымец отсудил почти 200 тыс. у соседа, затопившего его квартиру
сегодня, 12:30
«Дом.ru» и Paramount Comedy приглашают посмотреть 5 лучших серий «Друзей»
сегодня, 11:40
Дело дилера-рецидивиста, снабжавшего «солью» Миасс и Златоуст, ушло в суд
сегодня, 11:33
Челябинец заработал на продаже не существовавшей спецтехники 44 млн
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость