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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 15:18

Жительнице Челябинской области, бросившей 5 детей в антисанитарии, грозит до 3 лет заключения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Агаповском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело на мать, оставившую пятерых детей в антисанитарных условиях под присмотром дедушки-инвалида, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МДВ.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних посетили 27-летнюю жительницу поселка Первомайский, состоящую на учете. Выяснилось, что мать пятерых детей от двух до десяти лет надолго уехала, оставив детей на попечении престарелого отца-инвалида.

«На момент проверки в доме отсутствовало электричество, дети находились в антисанитарных условиях, из продуктов питания мы обнаружили лишь рисово-гороховую кашу, приготовленную на воде. Оставлять детей в данных условиях было опасно для их здоровья. Было принято решение изъять детей и направить старших в реабилитационный центр Магнитогорска, младшего – в больницу», – рассказала старший инспектор ПДН ОМВД России по Агаповскому району Ирина Комлева.

Женщина объявилась лишь на следующий день. Никаких мер к исправлению ситуации предпринимать не стала. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жестоким обращением). Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области

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Теги: неисполнение родительских обязанностей, многодетная мать, дети без присмотра, новости агаповского района
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