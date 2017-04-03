Жительнице Челябинской области, бросившей 5 детей в антисанитарии, грозит до 3 лет заключения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Агаповском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело на мать, оставившую пятерых детей в антисанитарных условиях под присмотром дедушки-инвалида, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МДВ.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних посетили 27-летнюю жительницу поселка Первомайский, состоящую на учете. Выяснилось, что мать пятерых детей от двух до десяти лет надолго уехала, оставив детей на попечении престарелого отца-инвалида.

«На момент проверки в доме отсутствовало электричество, дети находились в антисанитарных условиях, из продуктов питания мы обнаружили лишь рисово-гороховую кашу, приготовленную на воде. Оставлять детей в данных условиях было опасно для их здоровья. Было принято решение изъять детей и направить старших в реабилитационный центр Магнитогорска, младшего – в больницу», – рассказала старший инспектор ПДН ОМВД России по Агаповскому району Ирина Комлева.

Женщина объявилась лишь на следующий день. Никаких мер к исправлению ситуации предпринимать не стала. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жестоким обращением). Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области