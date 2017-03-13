СКАНДАЛ. Жене ликвидатора чернобыльской аварии 2 раза отказали в льготах в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский Минсоц вопреки решению суда второй раз отказал 67-летней пенсионерке в мерах социальной поддержки, предусмотренных для членов семьи умершего кормильца, – муж пожилой женщины получил облучение во время ликвидации аварии на чернобыльской АЭС и умер от рака в 2013 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Впервые пенсионерка, являющаяся ветераном труда, обратилась в Министерство соцотношений Челябинской области в марте 2016 года с заявлением о выдаче ей удостоверения о праве на льготы, положенные членам семей, потерявшим кормильца. Однако там ей отказали, сославшись на отсутствие документов, подтверждающих, что она находилась на иждивении у умершего, хотя на момент смерти 71-летнего супруга женщина уже была на пенсии. Право на меры соцподдержки челябинка имеет на основании пунктов 2,3,7,8,12-15 части 1 статьи 14 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

«Мы написали жалобу в прокуратуру Калининского района, которая была переправлена в городскую прокуратуру. Изучив жалобу, прокурор обратился с иском в суд о признании права пенсионерки, являющейся женой покойного ликвидатора, на меры соцподдержки. Суд удовлетворил исковые требования, установив, что отказ ответчика незаконен, поскольку порядок предоставления данной льготы не требует дополнительного факта нахождения родственника на иждивении. На Минсоц возложена обязанность выдать женщине удостоверение установленной формы. Однако при повторной подаче заявления орган соцзащиты снова выдал нам отказ, вопреки решению суда», – рассказал ведущий юрист компании «Право на защиту» Артем Артемьев.

В настоящее время юристы снова написали жалобу в прокуратуру на действия должностных лиц, которые нарушают права пенсионерки. В случае очередного отказа правозащитники намерены требовать взыскания.

Ольга Плеханова