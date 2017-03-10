Зэк-рецидивист избил 2 конвоиров в Челябинске из-за психического расстройства

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Арестант из Волгограда отправится в психбольницу за избиение двух сотрудников ГУФСИН в Челябинске – девять раз судимому рецидивисту казалось, что люди в форме постоянно его преследуют, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинске 51-летний арестант из Волгограда оказался проездом, во время этапирования к месту лишения свободы, так как на родине он пырнул ножом сотрудника ГУФСИН. Находясь в СИЗО-3, узник ударил одного из конвоиров кулаком в лицо и остался в изоляторе на время следствия. Через какое-то время ситуация повторилась с другим сотрудником учреждения. Действия зэка заставили следователей усомниться в его адекватности.

«Мужчина от показаний отказывался, и ему была назначена комплексная психиатрическая судебная экспертиза. Медики выявили у него психическое отклонение в виде бреда преследования. Арестант убежден, что его преследуют представители правоохранительных органов. Ему рекомендовано лечение в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», – рассказал следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Павел Маджар.

В настоящее время уголовное дело по двум эпизодам части 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения) направлено в суд для принятия решения о применении принудительных мер медицинского характера. Известно, что ранее мужчина девять раз привлекался к уголовной ответственности. Потерпевшими от его действий были силовики.

Ольга Плеханова