Завод «Трубодеталь» вложил 10 млн в благотворительность за 2016 год

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в АО «ОМК», Москва) организовал более 50 мероприятий в рамках реализации благотворительной политики в 2016 году, вложив в развитие региона присутствия около 10 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Предприятие традиционно поздравляло жителей Новосинеглазово с Днем Победы, Днем защиты детей, Днем металлурга и Днем пожилого человека, а также организовало в поселке празднование 280-летия Челябинска.

Волонтеры «Трубодетали» провели несколько акций совместно с благотворительным фондом «ОМК-Участие», оказав помощь тяжелобольным детям, социальному приюту «Возрождение», приюту «Берег» и онкологическому отделению Челябинской областной детской клинической больницы, организовали экологические акции, субботники и мастер-классы по рукоделию в рамках благотворительных фестивалей «Добрый Челябинск» и «Душевный Bazar» (Москва).

На грантовые средства конкурса «ОМК-Партнерство» сотрудники «Трубодетали» реализовали пять проектов, направленных на помощь пожилым людям, детям, благоустройство поселка и поддержку здорового образа жизни. Еще шесть социальных проектов по итогам этого конкурса реализовали некоммерческие организации, причем два из них выиграли в номинации «Городской проект» и распространились на жителей всего Челябинска.

В рамках соглашения с администраций Советского района и управлением по физической культуре, спорту и туризму мэрии при поддержке «Трубодетали» началась реконструкция стадиона поселка Новосинеглазово, которая продолжится и в 2017 году. Совместно с депутатом Совета депутатов Советского района, директором Центра стратегических проектов ОМК Игорем Ворониным второй год подряд организован конкурс «Мой двор», благодаря которому в поселке появились две детские площадки и пешеходная дорожка.

«Позиция нашей компании заключается в том, что благотворительная помощь более эффективна тогда, когда это не просто адресная поддержка, а непосредственное вовлечение добровольцев, партнеров и самих жителей. Когда мы строим детскую площадку в поселке, то просим на конкурсной основе подключиться к разработке проекта жителей; когда организуем благотворительные ярмарки и помогаем онкобольным детям, то задействуем волонтеров. В этом и заключается социальное партнерство: мы не только выделяем деньги, но и мотивируем других сделать свой вклад, неважно – материальный он или нет», – отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

В течение 2016 года завод «Трубодеталь» стал победителем конкурса социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Поддержка природоохранных и экологических программ», регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (первое место в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»). Также завод получил звание лауреата премии «10 добрых дел» в номинации «Компания добра». Коллективный договор «Трубодетали» занял второе место в областном конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников» среди предприятий численностью от 1 001 до 2 000 работников.

Фото пресс-службы завода «Трубодеталь»