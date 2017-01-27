Пт, 27.01.2017, 16:55 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 12:06

Завод «Трубодеталь» вложил 10 млн в благотворительность за 2016 год


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в АО «ОМК», Москва) организовал более 50 мероприятий в рамках реализации благотворительной политики в 2016 году, вложив в развитие региона присутствия около 10 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Предприятие традиционно поздравляло жителей Новосинеглазово с Днем Победы, Днем защиты детей, Днем металлурга и Днем пожилого человека, а также организовало в поселке празднование 280-летия Челябинска.

Волонтеры «Трубодетали» провели несколько акций совместно с благотворительным фондом «ОМК-Участие», оказав помощь тяжелобольным детям, социальному приюту «Возрождение», приюту «Берег» и онкологическому отделению Челябинской областной детской клинической больницы, организовали экологические акции, субботники и мастер-классы по рукоделию в рамках благотворительных фестивалей «Добрый Челябинск» и «Душевный Bazar» (Москва).

На грантовые средства конкурса «ОМК-Партнерство» сотрудники «Трубодетали» реализовали пять проектов, направленных на помощь пожилым людям, детям, благоустройство поселка и поддержку здорового образа жизни. Еще шесть социальных проектов по итогам этого конкурса реализовали некоммерческие организации, причем два из них выиграли в номинации «Городской проект» и распространились на жителей всего Челябинска.

В рамках соглашения с администраций Советского района и управлением по физической культуре, спорту и туризму мэрии при поддержке «Трубодетали» началась реконструкция стадиона поселка Новосинеглазово, которая продолжится и в 2017 году. Совместно с депутатом Совета депутатов Советского района, директором Центра стратегических проектов ОМК Игорем Ворониным второй год подряд организован конкурс «Мой двор», благодаря которому в поселке появились две детские площадки и пешеходная дорожка.

«Позиция нашей компании заключается в том, что благотворительная помощь более эффективна тогда, когда это не просто адресная поддержка, а непосредственное вовлечение добровольцев, партнеров и самих жителей. Когда мы строим детскую площадку в поселке, то просим на конкурсной основе подключиться к разработке проекта жителей; когда организуем благотворительные ярмарки и помогаем онкобольным детям, то задействуем волонтеров. В этом и заключается социальное партнерство: мы не только выделяем деньги, но и мотивируем других сделать свой вклад, неважно – материальный он или нет», – отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

В течение 2016 года завод «Трубодеталь» стал победителем конкурса социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Поддержка природоохранных и экологических программ», регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (первое место в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»). Также завод получил звание лауреата премии «10 добрых дел» в номинации «Компания добра». Коллективный договор «Трубодетали» занял второе место в областном конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников» среди предприятий численностью от 1 001 до 2 000 работников.

Фото пресс-службы завода «Трубодеталь»

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: трубодеталь, благотворительность, новости челябинска, новосинеглазово
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 535
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:51
Смог сохранится в Челябинской области до вечера 30 января
сегодня, 16:27
С февраля ГИБДД увеличит на 2 часа работу по выдаче водительских удостоверений
сегодня, 16:05
ВАЖНО. Госдума окончательно одобрила декриминализацию побоев в семье
сегодня, 15:50
Аферистки подсунули пенсионерке из Копейска «свадебные» 50 тыс. рублей
сегодня, 15:24
ВНИМАНИЕ. В школах Коркинского района 28 января отменяются занятия из-за аварии на водоводе
сегодня, 15:11
Семья из Челябинска выиграла в новогодней лотерее около 7 млн рублей
сегодня, 15:07
Прокуратура нашла 5 точек продажи сигарет рядом со школами Челябинска
сегодня, 14:41
На Урале задержана преступная группировка с 47 кг «синтетики»
сегодня, 14:05
Полиция поймала 5 водителей за нелегальную езду по Шершням
сегодня, 13:39
Курьез в Кыштыме: жильцы 3 года просят сказать им, куда платить за свет

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость