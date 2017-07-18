«Трубодеталь» награждена за обеспечение безопасных условий труда и охрану здоровья

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в АО «ОМК», Москва) получил диплом победителя XIV отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности-2017» в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда» по итогам 2016 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Помимо «Трубодетали», в этой номинации победителем конкурса стал Выксунский металлургический завод, а Чусовской метзавод, также входящий в состав ОМК, стал победителем в номинации «Развитие персонала».

«На заводе "Трубодеталь", как и на всех предприятиях ОМК, обеспечение безопасных условий труда для сотрудников является приоритетным направлением. У нас реализуются масштабные проекты по сокращению вредного воздействия на здоровье рабочих на производстве, а также действуют программы по оздоровлению заводчан, санаторно-курортное лечение, добровольное медицинское страхование и многие другие вещи помимо того, что требует от работодателя законодательство», – рассказал управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Конкурс проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса России, министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Горно-металлургическим профсоюзом России. Победители награждаются в пяти номинациях, среди которых – «Социально-экономическая эффективность коллективного договора», «Охрана здоровья и безопасные условия труда», «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение», «Развитие персонала» и «Работа с молодежью».

Ранее завод «Трубодеталь» уже дважды становился победителем данного конкурса: по итогам 2012 года – в номинации «Работа с молодежью», по итогам 2014 – в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Фото пресс-службы завода «Трубодеталь»