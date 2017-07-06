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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 16:27

18+ Завершено расследование дела о повешении узника ИК-2 сотрудниками ГУФСИН в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске завершено расследование в отношении сотрудников ГУФСИН, повесивших заключенного ИК-2 на шарфе в камере ШИЗО, – обвиняемые знакомятся с материалами дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию «Зоны права».

Оперативникам ИК-2 Владимиру Малинину и Александру Донцову инкриминируется превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Как только они ознакомятся с материалами дела, его передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, преступление было совершено 21 декабря 2015 года в досмотровой комнате штрафного изолятора. Из личных неприязненных отношений Александр Донцов ударил осужденного Султана Исраилова, отчего тот упал на скамейку, ударившись головой о стену. Затем вместе с Малининым они потребовали от дежурного по ШИЗО Владимира Зорина передать им резиновую палку, наручники и ключи от помещения, а самому покинуть комнату, что тот и сделал.

Согласно материалам дела, Донцов и Малинин надели на заключенного наручники и избили его руками и ногами, а также палкой, переломав ему ребра. Затем оперуполномоченные нашли шарф и изготовили петлю, которую накинули на шею Исраилова. Сотрудники колонии привязали конец шарфа к металлической решетке окна, зафиксировали мужчину в одном положении и покинули помещение. У Исраилова не было возможности свободно передвигаться и снять удушающую петлю, в результате чего он умер.

Установлено, что за период отбывания наказания в ИК-2 Султан Исраилов не имел взысканий. Более того, он 30 раз поощрялся администрацией исправительного учреждения. По итогам служебной проверки начальника ГУФСИН по Челябинской области привлекли к дисциплинарной ответственности, а начальника ИК-2 отстранили от занимаемой должности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении трех фигурантов – Донцова, Малинина и Зорина. Первые двое были заключены под стражу, а последний находился под домашним арестом. 13 мая 2016 года Зорин был найден повешенным на балконе в своей квартире в селе Долгодеревенское. Произошедшее признали суицидом. 

Донцов является фигурантом еще одного уголовного дела. Вместе с замначальника оперативного отдела Виктором Завьяловым и опером Виктором Подкорытовым он участвовал в избиении осужденного Черникова в той же досмотровой комнате в тот же день (часть 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, Подкорытов и Завьялов сначала сами били Черникова, а потом держали его, когда его бил резиновой палкой по ягодицам, пояснице и ногам Донцов.

Напомним, 26 декабря около 500 зэков отказались от еды, требуя расследовать смерть 39-летнего Султана Исраилова в штрафном изоляторе. Погибший отбывал 9 с половиной лет в колонии строгого режима за оборот наркотиков и причинение легкого вреда здоровью. До освобождения по УДО мужчине оставалось несколько месяцев.

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Теги: превышение полномочий, новости челябинска, гуфсин по челябинской области, ик-2, султан исраилов
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