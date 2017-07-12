Засвет! «Челябэнерго» приглашает горожан на уникальную фотовыставку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске начала работу фотовыставка «Засвет» – проект, приуроченный к 75-летию создания энергосистем Урала и Прикамья, запущен сразу на нескольких статусных творческих площадках Большого Урала; для представления публике отобрано порядка 200 снимков, а также двухтомник, посвященный юбилейной дате, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Накануне состоялось торжественное открытие выставки в арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге. Эстафету принял Челябинск: жители и гости столицы Южного Урала смогут знакомиться с экспозицией до 14 июля в музейно-выставочном центре исторического музея Южного Урала, а с 17 июля по 7 августа фото будут размещены в галерее «Открытый город» на пешеходной Кировке.

Авторами на афише выставки значатся фотограф-художник Александр Соколов (MA in Photography, Arles, France) и коллектив ОАО «МРСК Урала». Совместно с представителями энергетической отрасли Уральского региона Александр Соколов работал над материалом в течение трех лет, проделал путь длиной около 25 тыс. километров, побывал в самых отдаленных уголках Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, отснял около 3 тыс. кадров на пленку и около 10 тыс. – на цифровую камеру.

В центре внимания автора – черно-белая история становления энергетического комплекса – история тяжелого труда, высоких идеалов и самоотдачи, света и тени, творческого и передового подхода не только к технической стороне реализации проекта, но и к внешней, культурно-визуальной. Многие энергообъекты первых пятилеток представляют собой настоящие памятники культуры с безупречным дизайном, конструктивистской лаконичностью объемов.

В проекте «Засвет» удалось не только запечатлеть суровые будни тяжелого труда энергетиков сегодня, но и передать атмосферу так щедро заложенного и недосказанного строителями прошлого.

Добавим, 75-летие создания трех энергосистем территорий присутствия ОАО «МРСК Урала» отмечается 15 июля. В этот день в 1942 году единая энергосистема «Уралэнерго» приказом наркома электростанций СССР Д.Г. Жимерина была разделена на три: «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Молотовэнерго» («Пермэнерго»).