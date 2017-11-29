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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 17:38

Застройщика микрорайона «Яркая жизнь» оставили в изоляторе на 72 часа


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Курчатовский районный суд Челябинска на 72 часа продлил срок задержания застройщика ЖК «Яркая жизнь», бизнесмена Григория Чурбакова – он останется в изоляторе до 14 часов 1 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Следователь обратился с ходатайством об избрании Григорию Чурбакову меры пресечения в виде заключения под стражу, но в дальнейшем изменил формулировку, попросив продлить срок задержания на 72 часа для предъявления подозреваемому обвинения.

Напомним, дело о хищении денег дольщиков ЖК «Яркая жизнь» было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) после пикета у здания прокуратуры Челябинской области. 

Установлено, что руководители компаний «Здание будущего», СК «Дедал-Комид», «Архитект-Про» и «Сервис-Проект» сообщили дольщикам заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства домов микрорайона «Яркая жизнь» со строительными номерами 3, 6, 7, 8 в Курчатовском районе Челябинска. Свои обязательства компании не выполнили. Дольщикам был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей. 

Фото из сообщества ЖК «Яркая жизнь» в соцсети «ВКонтакте»

Теги: обманутые дольщики, новости челябинска, курчатовский районный суд
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