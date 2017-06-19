СКАНДАЛ. Застройщик домов на Набережной рубит деревья и сваливает грунт в Миасс

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинска возмущены сносом зеленых насаждений и ссыпанием грунта в реку при строительстве домов по улице Набережная – общественники планируют обратиться с данной проблемой в региональное Минэкологии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу БЭФ «Моя планета».

Местные жители пожаловались в областную экологическую приемную на нарушения при строительстве домов возле реки Миасс. Горожане утверждают, что застройщик ЖК «Бриз», ООО «СтройДом», разровнял площадку в пойме у реки, начав ссыпать грунт в воду и сносить зеленые насаждения.

«В ходе выезда общественных инспекторов охраны природы в прибрежную зону реки Миасс удалось остановить снос зеленых насаждений и насыпь грунта. Согласно Водному кодексу, строительство в двадцатиметровой зоне разрешено при условии соблюдения природоохранных норм. Иными словами, застройщик имеет право строить в том случае, если не будет оказывать негативное воздействие на водный объект», – отметил директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков.

Как заявил Безруков, по данным фактам необходимо проводить проверку, все материалы будут переданы в региональное министерство экологии.

Фото пресс-службы БЭФ «Моя планета»