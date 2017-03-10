СКАНДАЛ. Защитники сквера на северо-западе Челябинска написали письмо Путину

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцы пытаются спасти сквер возле дома 110 по улице Братьев Кашириных от застройки торговыми павильонами – отчаявшись «достучаться» до властей, местные жители написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Люди жалуются, что из-за постройки зданий будет вырублен сквер из 84 деревьев. Между тем, данный зеленый участок является единственным в округе. «Строительство павильонов-бараков закроет нам солнечный свет, понизит качество жизни, из окон нашего дома вместо пения птиц и солнечных лучей мы будем "наслаждаться" шумом кондиционеров, наблюдать грязные стены павильонов и слушать вопли пьяных компаний», – говорится в письме.

По словам обеспокоенных жителей, они уже полгода пишут в разные инстанции, но тщетно. В письме они апеллируют к обращению президента к Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года, когда Владимир Путин заявил, что «местным властям необходимо учитывать мнение граждан при благоустройстве городов».