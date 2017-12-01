Замначальника СИЗО осудят за особые почести для узника челябинского изолятора

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший замначальника СИЗО-3 предстанет перед судом за взятки на 3 млн рублей от жены одного из осужденных в Челябинске – узник изолятора мог спокойно пользоваться телефоном и распивать спиртное, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, с 2016 по 2017 годы обвиняемый получил от жены осужденного взятку общей суммой более 3 млн рублей за обеспечение режима отбытия наказания с возможностью пользования сотовой связью, оргтехникой, предметов, запрещенных к использованию, и спиртного. Кроме этого, он предупреждал осужденного о предстоящих обысках и разрешал проведение неограниченного количества свиданий осужденному.

Фото с сайта http://gulagu.net/

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Бывшему замначальника СИЗО-3 предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.