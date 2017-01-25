Законопроект о декриминализации побоев в семье принят во втором чтении

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 25 января, депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект, декриминализирующий побои в отношении членов семьи, – документ исключает тюремное наказание за побои близких родственников, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ко второму чтению документ фактически не изменился: в нем сохранилась норма, по которой за первый случай применения насилия в отношении близких будет грозить административное наказание. Уголовная ответственность будет наступать за повторные аналогичные действия в течение года. За принятие документа высказались 385 депутатов, два были против, один воздержался от голосования, сообщают «Известия».

Напомним, документ внесли в Госдуму в середине ноября 2016 года. По нему за впервые совершенные побои в отношении членов семьи, если им не причинен вред, будет полагаться административный штраф от 5 до 30 тыс. рублей. Если же нарушитель в течение года изобьет своих близких вновь, то ему будет грозить уже уголовное наказание – штраф до 40 тыс. рублей, до 240 часов обязательных работ или до шести месяцев исправительных.