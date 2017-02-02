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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 16:15

Заказчика убийства главы Красноармейского района оставили в СИЗО


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Областной суд оставил под стражей бизнесмена и общественного деятеля Аркадия Петрова, обвиняемого в приготовлении к организации убийства двух человек, – одной из жертв должен был стать глава Красноармейского района (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 2 февраля, апелляционная инстанция областного суда рассмотрела материал досудебного производства в отношении Аркадия Петрова. Адвокат бизнесмена попытался обжаловать арест своего подзащитного, продленный Центральным райсудом. Он указал на непричастность Петрова к преступлению, сослался на состояние его здоровья и просил избрать более мягкую меру пресечения.

«Областной суд согласился с позицией государственного обвинителя о достаточности данных, подтверждающих разумность подозрений о совершении Петровым преступления, отсутствии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, посчитал доводы апелляционных жалоб неубедительными и постановление суда первой инстанции о продлении самой строгой меры пресечения оставил без изменений», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, Петрова арестовали в ноябре 2016 года. По версии следствия, бизнесмен заказал жителю Челябинска убийство 51-летнего главы Красноармейского района Юрия Сакулина и 37-летнего предпринимателя. Мужчина пообещал киллеру материальное вознаграждение, сообщил ему о месте жительства потенциальных жертв, передал их фотографии и другую необходимую информацию. Умысел на организацию убийства двух лиц не был доведен до конца в связи с задержанием Петрова сотрудниками полиции.

Известно, что обвиняемый Аркадий Петров в 2010 году баллотировался в депутаты райсовета, а в 2015 – подавал документы на участие в выборах на пост главы Красноармейского района, однако был отстранен от участия еще на первом этапе. Бизнесмен является заместителем председателя местного отделения организации «В защиту человека труда» (создана для оказания юридической помощи работникам предприятий и организаций района) и директором ООО «ТД Петров». 

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Теги: заказное убийство, новости красноармейского района, аркадий петров
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