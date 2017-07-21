Заказчика главы Красноармейского района оставили в СИЗО до сентября

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 21 июля, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Аркадия Петрова, обвиняемого в организации покушения на убийство главы Красноармейского района, отказался смягчить меру пресечения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Центральный райсуд 6 июля продлил Петрову срок содержания под стражей до 11 сентября 2017 года.

«В областной суд постановление обжаловал адвокат, настаивавший на изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с арестом. Постановление первой инстанции оставлено без изменения», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в организации приготовления покушения на убийство двух лиц по найму.

Напомним, Петрова арестовали в ноябре 2016 года. По версии следствия, бизнесмен заказал жителю Челябинска убийство главы Красноармейского района Юрия Сакулина и предпринимателя. Мужчина пообещал киллеру материальное вознаграждение, сообщил ему о месте жительства потенциальных жертв, передал их фотографии и другую необходимую информацию. Умысел на организацию убийства двух лиц не был доведен до конца в связи с задержанием Петрова.