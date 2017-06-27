Задержана ОПГ челябинцев, имитировавших ДТП ради страховки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ по Челябинской области установили четырех горожан, которые инсценировали ДТП, чтобы получить 170 тыс. рублей у страховой компании, – все мужчины задержаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Махинации с ДТП осуществляли четверо мужчин в возрасте 24-34 лет. В ОП «Центральный» возбуждено дело по части 2 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.