За селфи влюбленных Камерный театр подарит билеты на все спектакли

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ко Дню всех влюбленных Камерный театр Челябинска проводит конкурс на самую красивую и самую влюбленную пару – челябинцам предлагают выкладывать свои фотографии на страничке театра в соцсети «Вконтакте», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылой на пресс-службу театра.

Выбирать победителей будут пользователи сети обычным голосованием. Пара, набравшая максимальное число баллов, становится победительницей и сможет в течение всего февраля посещать все спектакли Камерного театра бесплатно. Также администрация обещает поощрительные призы для участников.

«Наш театр активно работает с молодежью, молодая публика всегда хорошо откликается и поддерживает все наши идеи. Конкурс стартовал в начале недели, но у нас уже зарегистрировалось шесть пар, и проголосовавших достаточно много. Конкурс продлится две недели, до 13 февраля, так что желающие могут присоединяться», – прокомментировал директор театра Илья Коломейский.

Для участия в конкурсе необходимо сделать фотографии и разместить их на страничке театра.