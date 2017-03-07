За пожар на стройплощадке Михеевского ГОКа компания заплатит 600 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Компания, из-за которой на стройплощадке Михеевского ГОКа Варненский район, Челябинская область) произошел пожар с гибелью и травмированием людей, заплатит 600 тыс. рублей штрафа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги прокурорской проверки.

Напомним, 7 октября 2016 года в общежитии МГОКа произошел пожар, в результате которого один человек погиб, четверо получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Установлено, что ЗАО «Михеевский ГОК» на основании договора передало в субаренду коммерческому предприятию земельные участки для строительства, которым, в свою очередь, был заключен договор строительного подряда с ОАО «ПО Монтажник».

«Пожар произошел в двухэтажном временном сооружении ПО, представляющем собой конструкцию из модульных блоков, в которых круглосуточно проживали работники (на момент возгорания – 89 человек. Нарушение требований пожарной безопасности при возведении и эксплуатации сгоревшего модульного сооружения способствовало пожару. Кроме того, в здании отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, использовался электрический калорифер», – – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно заключению эксперта, возникновение пожара произошло в результате аварийного режима работы электросети от воздействия на проводник токовой перегрузки.

За нарушение требований пожарной безопасности ПО по решению суда заплатит административный штраф – 600 тыс. рублей. Кроме того прокуратурой района направлено в суд уголовное дело по обвинению заместителя директора фирмы Виктора Ишмаметьева в нарушении требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 219 УК РФ).