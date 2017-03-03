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Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 09:52

За отстрел 5 косуль магнитогорец приговорен к году исправительных работ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область) приговорен к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства за незаконную охоту на косуль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор постановил мировой судья Нагайбакского района.

«В феврале 2016 года, находясь на территории Нагайбакского охотничьего хозяйства, не имея лицензии на добычу диких зверей, магнитогорец убил пять самцов сибирской косули, представляющих экологическую ценность для государства. Ущерб составил 300 тыс. рублей», – сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства). Помимо исправительных работ, браконьера обязали возместить причиненный государству ущерб. Кроме того, у него конфисковали ружье.

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Теги: браконьерство, новости магнитогорска
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