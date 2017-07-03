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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 14:20

За незаконную расклейку афиш и объявлений в Челябинске будут штрафовать заказчиков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска намерены ужесточить меры по борьбе с расклейкой незаконных афиш и объявлений на улицах – отныне штрафовать за рекламный мусор будут не только исполнителей работы, но и заказчиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня есть трудности с тем, чтобы привлечь к ответственности заказчика, потому что действующая административная процедура обязывает поймать человека на месте, на "горячем", а это сложно и неэффективно. Сейчас мы попробуем изменить свою процедуру, чтобы привлекать не расклейщика, а заказчика. Но очень много и частных объявлений – это дело воспитания», – говорит председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров.

По его словам, найти заказчика незаконной расклейки проще – телефоны указаны в объявлении. Но предстоит также решить немало проблем, в частности, доказать, что он причастен к распространению рекламной продукции.

Добавим, что за июнь 2017 года активисты Ассоциации рекламных компаний и агентств демонтировали и вывезли на свалку около 500 различных типов незаконно размещенных конструкций. «С удовлетворением отмечаем, что основные магистрали Челябинска в результате нашей работы становятся чище, а распространители "незаконки" не спешат заново завешивать столбы и заборы, наверное, глупо тратить деньги на то, что долго не провисит. В июле работа мобильной бригады АРКИ будет продолжена. Рады помочь нашему городу той помощью, результат которой виден здесь и сейчас», – комментирует председатель Ассоциации Олег Гришанков.

Городские власти напоминают, что штраф для частных лиц за подобные деяния составляет от 3 тыс. рублей, для юридических лиц – от 10 тыс. рублей.

Фото: АРКА

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Теги: реклама, благоустройство, новости челябинска, незаконная реклама, городская среда
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