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Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 10:51

За алкоголиков и наркоманов будут организованно молиться в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молебны о страждущих винопитием и наркоманией будут ежемесячно проходить в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу епархии.

Молебны, которые будут совершаться в кафедральном соборе ежемесячно, призваны поддержать страдающих химической зависимостью в борьбе с их недугом. Кроме того, на них можно будет помолиться о возвращении к трезвой жизни близкого человека, страдающего алкоголизмом или наркоманией.

Богослужение будет совершаться по чину «Молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании», который был одобрен Священным Синодом в 2014 году.

Первый молебен по благословению митрополита Челябинского и Миасского Никодима состоится 20 февраля в 13.00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (улица Кыштымская, 32).

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Теги: религия, молебен, борьба с наркотиками, алкоголизм, новости челябинска
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