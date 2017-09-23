Южный Урал занял 11 место в рейтинге счастливых регионов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область заняла 11 строчку в рейтинге регионов России по упоминаемости в социальных медиа в контексте «счастье», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследование «Медиалогии».

Лидерами рейтинга за август стали Москва, Санкт-Петербург и Крым. Последние строчки заняли Московская и Тюменская области, а также Приморский край.

При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех субъектов. Анализировались данные соцсетей Facebook, Twitter, «Вконтакте», ОК, Instagram, LiveJournal, а также форумы и блоги. Специалисты компании исследовали более 1 млн сообщений.

