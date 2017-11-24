Южный Урал вошел в ТОП-20 проблемных регионов по мошенничеству с ОСАГО

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов за 9 месяцев 2017 года – Челябинская область расположилась на 14-й строчке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РСА.

В целом по России частота страховых случаев по итогам 9 месяцев составила 5,8%, средняя выплата – 79,5 тыс. рублей, отношение судебных выплат к несудебным – 14,1%. «Общероссийские показатели в рейтинге РСА выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что сохраняется тенденция роста мошенничества и убыточности в ОСАГО», – отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Положительная динамика наблюдается в Челябинской области (уменьшилось отношение судебных выплат к несудебным), Татарстане и Краснодарском крае. Результаты рейтинга показывают, что средняя выплата по ОСАГО превышает 100 тыс. рублей в 14 регионах России. На Южном Урале она составляет 92,8 тыс. рублей.

«Зачастую высокие выплаты спровоцированы автоюристами, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, а затем обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму ущерба. В результате в карманах недобросовестных юристов оседает в разы больше денег, чем должна заплатить страховая. Из-за махинаций число регионов со средней выплатой по ОСАГО выше 100 тыс. рублей выросло в два раза по сравнению с 9 месяцами 2016 года», – пояснил Юргенс.

Напомни, потери страховщиков ОСАГО в Челябинской области от мошенников-юристов в первом полугодии 2017 года составили 199 млн рублей.

Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России.