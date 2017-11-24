Сб, 25.11.2017, 14:15 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 13:34

Южный Урал вошел в ТОП-20 проблемных регионов по мошенничеству с ОСАГО


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов за 9 месяцев 2017 года – Челябинская область расположилась на 14-й строчке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РСА.

В целом по России частота страховых случаев по итогам 9 месяцев составила 5,8%, средняя выплата – 79,5 тыс. рублей, отношение судебных выплат к несудебным – 14,1%. «Общероссийские показатели в рейтинге РСА выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что сохраняется тенденция роста мошенничества и убыточности в ОСАГО», – отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Положительная динамика наблюдается в Челябинской области (уменьшилось отношение судебных выплат к несудебным), Татарстане и Краснодарском крае. Результаты рейтинга показывают, что средняя выплата по ОСАГО превышает 100 тыс. рублей в 14 регионах России. На Южном Урале она составляет 92,8 тыс. рублей.

«Зачастую высокие выплаты спровоцированы автоюристами, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, а затем обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму ущерба. В результате в карманах недобросовестных юристов оседает в разы больше денег, чем должна заплатить страховая. Из-за махинаций число регионов со средней выплатой по ОСАГО выше 100 тыс. рублей выросло в два раза по сравнению с 9 месяцами 2016 года», – пояснил Юргенс.

Напомни, потери страховщиков ОСАГО в Челябинской области от мошенников-юристов в первом полугодии 2017 года составили 199 млн рублей. 

Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. 

Теги: мошенничество, рейтинг, осаго, автострахование, новости челябинской области
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:38
Дубровский: Мы защитим честное имя Фаткулиной
сегодня, 12:15
Смог накрыл Челябинскую область
сегодня, 09:47
Челябинская конькобежка Фаткулина отстранена от Олимпиад до конца жизни
вчера, 21:56
Итоги матчей КХЛ на Южном Урале 24 ноября
вчера, 17:50
Теперь в 4D: в Челябинск едет легендарная рок-опера «Юнона и Авось»
вчера, 17:26
Агрофирма из Троицка вернула работникам 3 млн зарплаты
вчера, 16:40
Москалюк не смог добиться снятия ареста с доли в «Гринфлайте»
вчера, 16:24
«Цветные паруса экологии»: челябинки продефилируют в платьях из старых газет и пластиковой посуды
вчера, 16:08
ВНИМАНИЕ. Предупреждение об опасном для здоровья смоге в Челябинске продлено на 3 суток
вчера, 15:12
ВАЖНО. Челябинские власти назвали безопасной концентрацию рутения-106 в атмосфере
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость