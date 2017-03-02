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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 13:47

Южноуральцы взяли 8 медалей на фестивале по адаптивному дзюдо в Новосибирске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские спортсмены завоевали восемь медалей I Всероссийского фестиваля по адаптивному дзюдо – в Новосибирске состязались лица с нарушениями слуха, зрения и интеллекта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

За награды в трех возрастных категориях боролись представители 12 регионов России и гости из Казахстана. «В состязаниях участвовали кандидаты в мастера спорта, мастера спорта России, мастера спорта международного класса и даже один Заслуженный мастер спорта из Алтайского края», – рассказал главный организатор соревнований, старший тренер сборной Новосибирской области Алексей Груздев.

Южный Урал представляли девять воспитанников отделения адаптивного спорта челябинской спортшколы олимпийского резерва «Конас».

На счету челябинских дзюдоистов оказались четыре золотые, три серебряные и бронзовая медали. Победителями соревнований стали Адель Байкин, Антон Земзюлин, Дарья Никулина (спорт глухих) и Максим Карелин (спорт слепых). Серебро – у Сергея и Николая Казанцевых (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями), а также Дмитрия Баранова (спорт глухих). Бронзу получил Руслан Байдель (спорт глухих).

Добавим, что 19 марта в Челябинске пройдет III региональный фестиваль адаптивных единоборств. 

 Фото организаторов Всероссийского фестиваля
по адаптивному дзюдо в Новосибирске

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Теги: дзюдо, инваспорт, новости челябинска, новости новосибирска, новости спорта
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