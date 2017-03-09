СКАНДАЛ. Южноуральцы возвели туалеты и душевые кабины на берегу памятника природы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На берегу озера Увильды (Аргаяшский район, Челябинская область) появились новые частные летние домики, сараи, туалеты и душевые кабины – о нарушениях сообщают активисты регионального отделения «Народного фронта» после очередного рейда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.



Несмотря на запрет надзорных органов, собственники, купившие участки в заповедном месте, продолжают застройку и самовольно ограничивают доступ людей к береговой линии озера.

«Они установили заборы, которые уходят прямо в озеро, установили таблички о запрете нахождения на территории и начали возводить объекты самого разного назначения: летние домики, сарайки, веранды, туалеты и душевые. Место они выбрали уникальное – озеро Увильды признано памятником природы. Причем на границе участков образуется небольшой заливчик, волны бывают только при одном направлении ветра», – комментирует руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Он напомнил, что в соответствии с водным законодательством наслаждаться видами озера могут все граждане Российской Федерации. Владельцы участков обязаны снести все постройки и обеспечить свободный доступ в 20-метровую зону вдоль береговой линии.

Добавим, что ранее собственников не единожды предупреждали о нарушении закона и официально требовали снести заборы и постройки. Но предписания игнорируются.

Если ситуация не изменится, дело дойдет до суда, обещают «фронтовики». Эксперты держат ситуацию на контроле.

Фото пресс-службы ОНФ в Челябинской области