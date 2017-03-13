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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 10:40

Южноуральцы в составе сборной России взяли серебро ЧМ по керлингу на колясках


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сборная России по керлингу на колясках завоевала серебро чемпионата мира – в составе команды выступили южноуральцы Марат Романов и Дарья Щукина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Соревнования проходили 4-11 марта в южнокорейском Канныне, на объектах грядущих зимних Олимпиады и Паралимпиады 2018 года. В турнире принимали участие 10 сильнейших команд из России, США, Канады, Норвегии, Шотландии, Финляндии, Швейцарии, Германии, Китая и Южной Кореи.

Отечественные спортсмены очень уверенно прошли предварительную стадию турнира, одержав восемь побед в девяти матчах. Во встрече за выход в финал соревнований россияне переиграли шотландцев – 4:2. В финале сборная России уступила представителям Норвегии. Лишь в седьмом энде был установлен результат встречи – 8:3. Обладателями бронзовых наград стали шотландцы, нанесшие поражение китайцам – 9:5.

Напомним, Марат Романов является чемпионом мира 2012, 2015 и 2016 года, вместе с Дарьей Щукиной он завоевал серебряную медаль XI Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Тренируют спортсменов наставники Марина Согрина и Александр Житняк.

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Теги: челябинская область, керлинг, минспорта, инваспорт, новости спорта
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