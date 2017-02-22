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Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 11:59

Южноуральцы почитают вслух Пушкина, Гоголя и Чехова


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В первый день весны в библиотеках Челябинской области пройдет Международный день чтения вслух – книгочеям со всех городов и районов предлагают с выражением продекларировать отрывки из произведений Пушкина, Гоголя, Чехова и других классиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центральной библиотеки имени Пушкина.

Организаторы акции уверены, что чтение вслух учит легко и точно выражать мысли, способствует увеличению словарного запаса, кругозора, улучшению дикции, интонации, эмоциональной окраски, яркости, правильности речи и других ее элементов. Ученые доказали, что дети, которым родители с раннего возраста читали книги вслух, лучше владеют речью, более грамотно пишут и быстрее усваивают информацию.

Любителям классики библиотекари предлагают прочитать вслух отрывки из книг-юбиляров – «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, «Каштанка» А.П. Чехова, «Человек-амфибия» А.Р. Беляева, «Таинственный остров» Ж. Верна, а также произведения писателей-юбиляров 2017 года: К. Чуковского, В. Осеевой и других. Любителей поэзии ждет знакомство с творчеством современных уральских поэтов.

В Год экологии во многих библиотеках будут звучать рассказы о природе и животных: В. Бианки, Н. Сладкова. Особенно порадуются любители мурлык всех мастей, которые смогут отпраздновать в библиотеках День кошек и прочитать рассказы и стихи С. Есенина, И. Бунина, К. Паустовского, Н. Гумилева, Д. Кедрина, Б. Заходера, М. Придворова, посвященные мурчащим питомцам.

Подробная программа здесь.
Вход бесплатный.

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Теги: акция, афиша, книги, новости челябинска, библиотеки, чтение
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