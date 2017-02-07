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Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 14:06

ВАЖНО. Южноуральцы могут узнать, из чего складываются их счета за электричество


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцы могут получить консультации о правилах и методике начисления за электроэнергию из первых рук – ПАО «Челябэнергосбыт открыло «горячую линию» для бытовых потребителей электроэнергии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на гендиректора компании Андрея Красикова.

О работе с населением, расчете платы за потребленную электроэнергию, а также изменениях в действующем законодательстве Андрей Красиков рассказал в рамках совещания с руководителями общественных приемных губернатора Челябинской области. Он также ответил на вопросы, касающиеся бытового потребления электроэнергии, с которыми в общественные приемные обращаются жители региона, – за 2016 год было рассмотрено порядка 3 тыс. обращений граждан.

В связи с востребованностью обратной связи, для своевременного консультирования жителей Челябинской области и была открыта «горячая линия» для населения.

Телефон «горячей линии» ПАО «Челябэнергосбыт» 8 (351) 211-53-24 работает каждый будний день с 10.00 до 14.00 без перерыва.

«Специалисты ПАО "Челябэнергосбыт" всегда готовы проконсультировать абонентов компании по самым сложным, требующим детальной проработки случаям. Специалисты компании дают устные консультации о действующих законодательных актах, правилах и методике начисления за электроэнергию. Сотрудникам "горячей линии" доступна база данных бытовых потребителей всей области, как следствие, индивидуальный подход гарантируется каждому обратившемуся», – рассказал Андрей Красиков.

Предприятие обслуживает более 1,3 млн потребителей энергоресурсов в регионе: при этом 95% счетов выставляет за бытовое потребление энергии и 5% – за общедомовые нужды.

ПАО «Челябэнергосбыт» – основное энергоснабжающее предприятие и гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области. Территория обслуживания – 87,9 тыс. квадратных километров. С юридическими лицами подписано 50 тыс. договоров на поставку электроэнергии. Обслуживается 1 337 тыс. лицевых счетов физических лиц. В компании создан высокотехнологичный центр биллинговой печати, где обрабатывается и хранится вся информация обо всех абонентах.

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Теги: челябинская область, горячая линия, новости челябинска, пао челябэнергосбыт
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