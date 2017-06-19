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Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 12:38

Южноуральцы добыли 4 медали чемпионата России по маунтинбайку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) завершился чемпионат России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри с выбыванием и Всероссийские соревнования в олимпийском кросс-кантри – южноуральцы завоевали четыре медали состязаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

На старт вышли более 160 участников из Чувашской и Удмуртской республик, Татарстана, Пермского края, Челябинской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Омской, Новгородской, Ивановской, Новосибирской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Среди мужчин чемпионом России 2017 года стал Антон Степанов (Москва), второе место занял Данил Салтанов (Челябинская область), третье место – у Станислава Антонова (Удмуртская республика). Среди женщин победу одержала Алена Пузанова (Челябинская область), второй результат – у Кристины Ильиной (Санкт-Петербург), третье место завоевала Эльвира Хайруллина (Челябинская область).

В остальных возрастных категориях первые места заняли: Никита Васильев (Санкт-Петербург), Арина Кузьмина (Москва), Яков Миролюбов (Удмуртская республика) и Влада Кирикова (Челябинская область).

«В Челябинской области велоспорт находится на очень хорошем уровне. В особенности это касается подготовки ближайшего спортивного резерва», − отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер, добавив, что южноуральские велоспортсмены в полном составе отобрались на финал всероссийской Спартакиады учащихся.

Фото пресс-службы Минспорта Челябинской области

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Теги: челябинская область, минспорта, новости кыштыма, маунтинбайк, велоспорт
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