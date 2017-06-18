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Агентство новостей Доступ 1 18 июня 2017 года, 13:15

Южноуральцев приглашают стать археологами-волонтерами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцев приглашают на археологические раскопки – принять участие во вскрытии могильника, который расположен в 300 метрах от знаменитого Аркаима могут все желающие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию экспедиционного отряда Макурова.

Могильник под названием Александровский IV частично изучен: здесь в 1989 году уже работал отряд под руководством Алексея Гаврилюка. «Автором первых исследований по найденному на могильнике материалу был «крестный отец» Аркаима Геннадий Зданович. Тогда ученый решил, что могильник относится к некоей полтавкинской культуре, но затем переосмыслил рабочие материалы. По новым данным, опубликованным в 2013 году, данный объект относится к ямной археологической культуре, которая не является типичной для региона», – рассказали в отряде.

Лагерь будет стоять с конца июня до середины августа.

Научное кураторство экспедиции будет осуществлять доцент ЮУрГУ, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, д.и.н. Андрей Епимахов. Руководитель отряда – заведующий отделом заповедного режима «Аркаима» Юрий Макуров. Раскапывать могильник приедут студенты историко-филологического факультета ЧелГУ, отряд школьников. Также приглашаются волонтеры.

Чтобы стать волонтером, нужно написать или позвонить руководителю отряда (8-908-815-85-83, ymakurov@yandex.ru).

ПРАВИЛА АРХЕОЛОГА-ВОЛОНТЕРА

- Планируйте время приезда заранее. Собираетесь приехать? Сообщите об этом руководителю отряда не менее чем за 3 дня до визита.

- Приезжайте минимум на неделю.

- Соблюдайте распорядок дня археологического лагеря. Это касается и работы, и отдыха.

- Рассчитывайте свои силы: в экспедиции нужно не только отдыхать, но и работать. Если вы планируете только отдых и не хотите брать в руки рабочий инструмент археолога – вас радушно примет туристический лагерь. Там можно и отдохнуть, и развлечься на любой вкус и кошелек.

Работа добровольца не оплачивается, но и платить за участие в экспедиции не придется. «У нас вы всегда можете рассчитывать на спальное место, трехразовое питание, рабочий инвентарь и общую развлекательную программу. Приятный бонус для волонтеров археологического лагеря: все музеи и экскурсии можно будет посетить бесплатно. В начале июля на Аркаиме пройдет этнографический фестиваль – в нем также можно будет принять участие.

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Теги: волонтеры, аркаим, новости челябинска, археология
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