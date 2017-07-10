Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе семейной фотографии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Семейная фотография: связь поколений» – работы принимаются в течение месяца, до 10 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу управления культуры Челябинска.

«На фотоконкурс могут быть представлены работы, отражающие уклад и радость семейной жизни, взаимопонимание и взаимовыручку в семье, почет и уважение к старшим, любовь, верность, преданность. Снимки могут отражать следующие темы: семейные традиции (совместные праздники, путешествия), событийные снимки (свадебные фотографии, дни рождения, юбилейные даты, профессиональные успехи, календарные праздники и т.д.), роль женщины в семье (женщина как символ красоты, уюта, добра и созидания), в объективе – папа (фотографии отцов), семейные фотографии», – рассказали в оргкомитете.

Стать участником фотоконкурса может любой желающий. Необходимо до 10 августа отправить на электронную почту presiac@mail.ru вашу семейную фотографию, фотографию, на которой отражено значимое событие вашей семьи и показаны эмоции дорогих вам людей. С 11 августа на странице официальной группы Управления культуры «ВКонтакте» будет запущено народное голосование, которое и определит победителя фотоконкурса «Семейная фотография: связь поколений». Главный приз – семейная фотосессия.

«Цели и задачи конкурса – формирование положительного отношения к институту семьи, повышение престижа семьи как важнейшего базового института общества, формирование и укрепление семейных традиций и ценностей через приобщение к художественной фотографии, а также создание условий для реализации творческого потенциала семей и укрепление духовно-нравственных семейных ценностей», – говорится в положении о мероприятии.

На конкурс принимаются фотографии и фотоколлажи – цветные и черно-белые, сделанные на цифровую и/или аналоговую технику, в формате jpq. Снимки должны быть подписаны (ФИО) и иметь названия. В письме должны быть указаны контактные данные участника (для обратной связи).

Телефон для справок: 8(351) 266-05-99.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении открытого фотоконкурса «Семейная фотография: связь поколений»