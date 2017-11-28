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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 17:35

ВАЖНО. Южноуральцев предупредили о сроках завершения дачной амнистии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Льготные условия оформления жилой недвижимости по закону «О дачной амнистии» истекают 1 марта 2018 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Областного центра технической инвентаризации.

Закон «О дачной амнистии» позволяет оформить право собственности на жилой дом без ввода его в эксплуатацию. Если объект уже прошел технический или кадастровый учет, для регистрации права понадобится только документ на земельный участок. При отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре потребуется разрешение на строительство или реконструкцию.

С марта 2018 года все жилые дома будут приниматься в эксплуатацию органом местного самоуправления, как это было до 2006 года. Только после этого будут возможны кадастровый учет и регистрация права.

«На протяжении 11 лет деятельность ЦТИ связана с упрощенным оформлением прав на жилые дома. Законодатели неоднократно вносили изменения, усложняя процедуру. На мой взгляд, нужно использовать все возможности, которые позволяют сделать оформление менее затратным, и успеть воспользоваться упрощенным порядком до 1 марта 2018 года», – сообщила начальник Областного центра технической инвентаризации Ирина Морозова.

Напомним, что Областной центр технической инвентаризации работает на территории всей Челябинской области и является самым крупным предприятием в сфере технического и кадастрового учета недвижимости.

Теги: дачная амнистия, новости челябинской области, регистрация
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