Южноуральский тайбоксер выступит на турнире в честь Дня защитника Отечества в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральский тайбоксер выступит на турнире в честь Дня защитника Отечества в Челябинске – Гала-турнир по боксу, тайскому боксу и ММА пройдет 18 февраля в арене «Трактор», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В программе спортивного шоу, в том числе, два поединка по правилам муай тай.

Зрителей ждет бой с участием чемпиона Европы по тайскому боксу среди профессионалов по версии WBC, жителя Челябинской области Хаяла Джаниева, имеющего 30 побед (12 нокаутом) и четыре поражения.

Соперником 23-летнего Джаниева станет чемпион WMC Muay Thai 2013 года француз Жоан Босежур. Тайбоксеры проведут встречу в весе до 70 кг.

Последний раз на «домашнем» ринге Джаниев выступал в рамках фестиваля единоборств «За Россию!» летом 2015 года. Полтора года назад он эффектно выехал на арену проведения фестиваля верхом на верблюде – символе города и области.

Сегодня челябинский боец находится в Таиланде, где проходит подготовку к предстоящему поединку на базе лагеря SITSONGPEENONG в Бангкоке. Он прилетит в город 13 февраля.

Напомним, Гала-турнир по профессиональному боксу, тайскому боксу и ММА состоится по инициативе промоутерской компании RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Начало турнира – 18 февраля, 17.00. Билеты можно приобрести в кассах арены «Трактор», точке продаж сети kassir.ru в ТРК «Алмаз», а также через интернет на сайтах: kassir.ru, uralbilet.ru и booking.chel-arena.ru. Справки по телефону +7 (351) 223-35-85.

Хаял Джаниев – родился 12 октября 1993 в Азербайджане, живет в Челябинске. Чемпион России 2011 года среди любителей; чемпион Европы среди профессионалов 2012 года; интерконтинентальный чемпион среди профессионалов 2012 года. На любительском ринге провел 100 боев, из них 92 выиграл. На профессиональном ринге (по правилам муай тай) провел 30 боев, из которых 26 выиграл (12 побед досрочно). На профессиональном ринге (по правилам К-1) провел восемь боев, из которых шесть побед (одна победа досрочная) и одно поражение.