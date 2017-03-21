Южноуральский инвалид начал новую жизнь после банкротства

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инвалид из Южноуральска (Челябинская область), которого признали банкротом, освободился от долговой кабалы и устроился на работу в спортзал – суд оставил мужчине его пенсию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Южноуральский инвалид-колясочник Егор Кубанов остался доволен итогами своего банкротства. Суд не только сохранил ему пенсию, 50% которой взыскивали приставы, но и остался жить в комнате, купленной в ипотеку. Освободившись от долгов, мужчина почти сразу нашел интересную работу. Егора взяли инструктором в спортзал для людей с ограниченными возможностями, также он стал инструктором-методистом по обучению людей на колясках правильному владению инвалидным креслом. Сейчас он активно занимается спортом и является призером и победителем областных и российских соревнований.

«Бытует мнение, что после процедуры банкротства физических лиц люди остаются ни с чем. Но в истории с Егором Кубановым все вышло иначе. Суд признал его пенсию необходимой для жизни, так как у него имеются показания к применению медицинских препаратов. Приставов это не интересовало. Кроме того, он не мог трудоустроиться, так как должников неохотно принимают на работу. Теперь все наладилось», – рассказал эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Вячеслав Курилин.

Напомним, Егор Кубанов попал в долговую кабалу, устроившись в фирму по продаже БАДов. Там мужчину уговорили оформить на себя шесть кредитов, чтобы подняться по карьерной лестнице, однако продажи не пошли. Инвалид не смог платить по долгам, и кредиторы подали на него в суд. Устав от преследований, мужчина обратился за помощью к Вячеславу Курилину. Осенью 2016 года суд признал инвалида банкротом и списал с него все долги.