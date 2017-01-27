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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 11:47

Южноуральский горнолыжный курорт заплатил 200 тыс. ребенку за серьезную травму ноги


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Горнолыжный курорт в Трехгорном (ЗАТО, Челябинская область) заплатил родителям восьмилетней девочки 200 тыс. рублей моральной компенсации – ребенок получил серьезную травму ноги, прокатившись по опасной трассе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП региона.

На судебном процессе выяснилось, что руководство гостиничного комплекса «Каменный цветок» не обеспечило туристам безопасных условий отдыха. Так, полосы для катания не были разделены, лыжники катались по склонам гор в беспорядочных направлениях, в результате чего девочка столкнулась с юношей.

После этого ребенку сделали несколько сложных операций. Родители пострадавшей обратились в суд за взысканием морального вреда; в феврале прошлого года была назначена компенсация – 200 тыс. рублей. В отдел судебных приставов исполнительный документ поступил в декабре.

«Руководству предприятия было выставлено требование о погашении задолженности, счета организации были арестованы. В разгар сезона, накануне длительных новогодних каникул, это было серьезной мерой», – говорится в официальном сообщении.

Тем не менее, компенсация морального вреда была выплачена лишь спустя месяц. Заодно организация погасила еще несколько небольших долгов на общую сумму около 32 тыс. рублей.

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Теги: дети, горнолыжники, новости трехгорного, судебные приставы, моральный вред, ребенок пострадал
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